S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor einem Jahr verdient

Am 13.11.2025 wurde das HP-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24.98 USD. Bei einem HP-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40.032 HP-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’156.12 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 12.11.2026 auf 28.88 USD belief. Damit wäre die Investition um 15.61 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für HP eine Börsenbewertung in Höhe von 26.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch