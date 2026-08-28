S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das HP-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das HP-Papier an diesem Tag bei 31.33 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das HP-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 319.183 HP-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’457.39 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 27.08.2026 auf 29.63 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 5.43 Prozent.

Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 27.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch