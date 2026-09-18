Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’549 -0.7%  Dow 51’550 -0.4%  DAX 25’296 -1.6%  Euro 0.9449 -0.1%  EStoxx50 6’230 -1.5%  Gold 4’356 0.3%  Bitcoin 66’505 5.5%  Dollar 0.8240 0.0%  Öl 104.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
On-Aktie steigt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
Suche...
ETF Sparplan

HP Aktie 29968910 / US40434L1052

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende HP-Investition? 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in HP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

HP
28.07 CHF 2.30%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HP-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die HP-Anteile bei 28.24 USD. Bei einem HP-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 354.108 HP-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 34.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’273.37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 22.73 Prozent.

HP wurde am Markt mit 29.43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten