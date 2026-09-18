S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HP-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die HP-Anteile bei 28.24 USD. Bei einem HP-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 354.108 HP-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 34.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’273.37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 22.73 Prozent.

HP wurde am Markt mit 29.43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch