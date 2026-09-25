S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das HP-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der HP-Aktie betrug an diesem Tag 26.30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.802 HP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (31.14 USD), wäre das Investment nun 118.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.40 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 29.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch