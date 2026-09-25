HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in HP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das HP-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der HP-Aktie betrug an diesem Tag 26.30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.802 HP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (31.14 USD), wäre das Investment nun 118.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.40 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 29.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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