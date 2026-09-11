HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HP-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die HP-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der HP-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.07 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 71.073 HP-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HP-Aktie auf 32.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’326.23 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132.62 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 29.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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