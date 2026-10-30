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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen HP-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades HP-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30.33 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das HP-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329.707 HP-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 10’494.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 28.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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