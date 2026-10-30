S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades HP-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30.33 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das HP-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329.707 HP-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 10’494.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 28.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch