HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in HP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das HP-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HP-Anteile bei 14.28 USD. Bei einem HP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.003 HP-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.19 USD wert. Das entspricht einem Plus von 119.19 Prozent.
Der Börsenwert von HP belief sich jüngst auf 26.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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