Am 20.11.2023 wurden HP-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die HP-Aktie an diesem Tag bei 27.99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 357.270 HP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’939.26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 25.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch