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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert HP-Aktie: Hätte sich ein Investment in HP vor 3 Jahren inzwischen rentiert?
Bei einem frühen Investment in HP-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 20.11.2023 wurden HP-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die HP-Aktie an diesem Tag bei 27.99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 357.270 HP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’939.26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 25.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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