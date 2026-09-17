Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Howmet Aerospace-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Howmet Aerospace-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Howmet Aerospace-Anteile bei 46.68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.142 Howmet Aerospace-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 227.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 487.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 387.85 Prozent vermehrt.
Howmet Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89.65 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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