Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Howmet Aerospace-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22.31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 448.227 Howmet Aerospace-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (226.18 USD), wäre die Investition nun 101’380.00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 913.80 Prozent angezogen.
Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 91.91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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