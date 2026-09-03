S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.09.2016 wurden Howmet Aerospace-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22.29 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Howmet Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44.867 Howmet Aerospace-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 252.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’349.54 USD wert. Damit wäre die Investition 1’034.95 Prozent mehr wert.

Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 101.81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch