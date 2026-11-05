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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Howmet Aerospace-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Howmet Aerospace-Anteile betrug an diesem Tag 206.31 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.847 Howmet Aerospace-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 1’035.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213.56 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.51 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 88.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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