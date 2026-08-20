S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Howmet Aerospace-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48.78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, hätte er nun 205.002 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58’113.98 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Anteils am 19.08.2026 auf 283.48 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 481.14 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Howmet Aerospace zuletzt 116.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch