Heute vor 5 Jahren wurden Trades Howmet Aerospace-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.18 USD wert. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.313 Howmet Aerospace-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 732.77 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 18.11.2026 auf 221.15 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 632.77 Prozent.

Am Markt war Howmet Aerospace jüngst 85.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch