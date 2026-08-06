Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 06.08.2016 wurde das Howmet Aerospace-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Howmet Aerospace-Papier bei 23.10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 4.329 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 1’261.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291.42 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 1’261.44 USD, was einer positiven Performance von 1’161.44 Prozent entspricht.
Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 115.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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