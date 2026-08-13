Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howmet Aerospace-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Howmet Aerospace-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Howmet Aerospace-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 176.80 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Howmet Aerospace-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.656 Howmet Aerospace-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 1’592.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281.63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59.29 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 112.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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