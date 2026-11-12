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|Howmet Aerospace-Anlage im Blick
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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howmet Aerospace-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Howmet Aerospace-Einstiegs gewesen.
Howmet Aerospace-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Howmet Aerospace-Aktie 49.55 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 201.816 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 224.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45’206.86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 352.07 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Howmet Aerospace betrug jüngst 87.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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