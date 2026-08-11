S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Host Hotels Resorts-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15.31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Host Hotels Resorts-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.532 Host Hotels Resorts-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 22.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.07 USD wert. Damit wäre die Investition um 48.07 Prozent gestiegen.

Am Markt war Host Hotels Resorts jüngst 15.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch