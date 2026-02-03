Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
|Lukratives Host Hotels Resorts-Investment?
03.02.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren Host Hotels Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde das Host Hotels Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19.07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.244 Host Hotels Resorts-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.90 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Anteils am 02.02.2026 auf 18.67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2.10 Prozent verkleinert.
Alle Host Hotels Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch