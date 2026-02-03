Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049

Lukratives Host Hotels Resorts-Investment? 03.02.2026 16:02:18

S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren gekostet

Host Hotels & Resorts
Vor 3 Jahren wurde das Host Hotels Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19.07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.244 Host Hotels Resorts-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.90 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Anteils am 02.02.2026 auf 18.67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2.10 Prozent verkleinert.

Alle Host Hotels Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

