S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Host Hotels Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.39 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Host Hotels Resorts-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57.504 Host Hotels Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Host Hotels Resorts-Anteile wären am 04.09.2026 1’267.97 USD wert, da der Schlussstand 22.05 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 26.80 Prozent gleich.

Host Hotels Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch