S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Host Hotels Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers betrug an diesem Tag 14.89 USD. Bei einem Host Hotels Resorts-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 671.592 Host Hotels Resorts-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 25.06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’830.09 USD wert. Damit wäre die Investition um 68.30 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Host Hotels Resorts eine Börsenbewertung in Höhe von 17.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch