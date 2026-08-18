S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Host Hotels Resorts-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Host Hotels Resorts-Aktie an diesem Tag bei 16.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62.073 Host Hotels Resorts-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’415.89 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Papiers am 17.08.2026 auf 22.81 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 41.59 Prozent.

Der Börsenwert von Host Hotels Resorts belief sich zuletzt auf 15.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch