Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Host Hotels Resorts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Host Hotels Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 01.09.2016 wurden Host Hotels Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.692 Host Hotels Resorts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.82 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Papiers am 31.08.2026 auf 21.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.82 Prozent gesteigert.
Host Hotels Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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