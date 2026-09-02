S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hormel Foods-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.57 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hormel Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 229.516 Hormel Foods-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (21.99 USD), wäre das Investment nun 5’047.05 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 49.53 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Hormel Foods einen Börsenwert von 12.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch