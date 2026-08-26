S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Hormel Foods-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 39.38 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Hormel Foods-Aktie investierten, hätten nun 25.394 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 603.86 USD, da sich der Wert eines Hormel Foods-Anteils am 25.08.2026 auf 23.78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39.61 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Hormel Foods betrug jüngst 13.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch