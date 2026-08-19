S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hormel Foods von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Hormel Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hormel Foods-Anteile bei 28.41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.520 Hormel Foods-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 24.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.67 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14.33 Prozent gleich.

Am Markt war Hormel Foods jüngst 13.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch