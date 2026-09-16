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Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001

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Lohnender Hormel Foods-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hormel Foods-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Hormel Foods eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Hormel Foods
17.06 CHF 0.66%
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Vor 1 Jahr wurden Hormel Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hormel Foods-Papier an diesem Tag 25.02 USD wert. Bei einem Hormel Foods-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.968 Hormel Foods-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 830.94 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 15.09.2026 auf 20.79 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16.91 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods bezifferte sich zuletzt auf 11.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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