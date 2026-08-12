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Hilton Worldwide Holdings Aktie 34891306 / US43300A2033

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Hilton Worldwide-Performance im Blick 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Hilton Worldwide Holdings
262.36 CHF 3.17%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Hilton Worldwide-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56.07 USD wert. Bei einem Hilton Worldwide-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178.351 Hilton Worldwide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56’119.80 USD, da sich der Wert einer Hilton Worldwide-Aktie am 11.08.2026 auf 314.66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 461.20 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 70.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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