S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Hewlett Packard Enterprise-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Hewlett Packard Enterprise-Anteile bei 24.80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 40.323 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 70.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’835.89 USD wert. Damit wäre die Investition um 183.59 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 97.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch