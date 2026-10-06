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Hewlett Packard Enterprise-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Hewlett Packard Enterprise
58.53 CHF 2.96%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13.26 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investierten, hätten nun 7.543 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 68.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 515.62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 415.62 Prozent.

Der Hewlett Packard Enterprise-Wert an der Börse wurde auf 90.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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