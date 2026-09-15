Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Hewlett Packard Enterprise-Papier statt. Diesen Tag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.026 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 223.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.41 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 123.07 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 82.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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