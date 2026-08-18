Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Investoren gebracht.
Am 18.08.2025 wurde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.63 USD. Bei einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 462.321 Hewlett Packard Enterprise-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 57.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’634.30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 166.34 Prozent vermehrt.
Hewlett Packard Enterprise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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