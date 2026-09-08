Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12.50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hätte, hätte er nun 800.129 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (52.00 USD), wäre das Investment nun 41’606.69 USD wert. Das entspricht einem Plus von 316.07 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 69.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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