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Lohnende Hewlett Packard Enterprise-Anlage? 04.08.2026 16:02:19

S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Hewlett Packard Enterprise
42.34 CHF -1.54%
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Vor 5 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.821 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 50.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 342.70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 242.70 Prozent.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 63.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.62 S4B3QU
Short 15’506.89 13.70 SIBJOU
Short 16’092.22 8.85 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:25:29
Long 14’005.37 19.62 SYBQ3U
Long 13’702.27 13.96 SPB50U
Long 13’088.65 8.85 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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