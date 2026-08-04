Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.821 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 50.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 342.70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 242.70 Prozent.
Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 63.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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