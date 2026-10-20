S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.23 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 656.599 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (55.87 USD), wäre das Investment nun 36’684.18 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 266.84 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 73.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch