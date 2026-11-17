|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Hewlett Packard Enterprise-Anlage?
|
17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.11.2023 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.277 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 292.34 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 16.11.2026 auf 46.57 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 292.34 USD entspricht einer Performance von +192.34 Prozent.
Der Hewlett Packard Enterprise-Wert an der Börse wurde auf 64.04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Hewlett Packard Enterprise am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen verhalten fester - Hang Seng gegen den Trend mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich unterdessen leichte Startverluste ab. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich.