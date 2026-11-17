Am 17.11.2023 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.277 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 292.34 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 16.11.2026 auf 46.57 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 292.34 USD entspricht einer Performance von +192.34 Prozent.

Der Hewlett Packard Enterprise-Wert an der Börse wurde auf 64.04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch