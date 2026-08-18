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Hershey Aktie 938631 / US4278661081

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Hershey-Anlage im Blick 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hershey von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hershey-Aktie Anlegern gebracht.

Hershey
148.72 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Hershey-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Hershey-Papier an diesem Tag bei 218.78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.457 Hershey-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 82.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181.06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17.24 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Hershey bezifferte sich zuletzt auf 37.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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