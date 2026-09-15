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Hershey Aktie 938631 / US4278661081

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Langfristige Anlage 15.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hershey-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hershey-Investment verlieren können.

Hershey
140.00 CHF -1.81%
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Das Hershey-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Hershey-Anteile an diesem Tag bei 212.36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Hershey-Aktie investierten, hätten nun 4.709 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 817.86 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 14.09.2026 auf 173.68 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 18.21 Prozent.

Der Börsenwert von Hershey belief sich jüngst auf 34.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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