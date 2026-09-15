Hershey Aktie 938631 / US4278661081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hershey-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hershey-Investment verlieren können.
Das Hershey-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Hershey-Anteile an diesem Tag bei 212.36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Hershey-Aktie investierten, hätten nun 4.709 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 817.86 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 14.09.2026 auf 173.68 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 18.21 Prozent.
Der Börsenwert von Hershey belief sich jüngst auf 34.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!