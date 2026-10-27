S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hershey von vor 10 Jahren verdient

Am 27.10.2016 wurden Hershey-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.470 Hershey-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hershey-Papiers auf 168.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’761.39 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’761.39 USD, was einer positiven Performance von 76.14 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Hershey belief sich zuletzt auf 33.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch