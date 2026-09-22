S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hershey-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hershey-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hershey-Papier bei 172.39 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Hershey-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.008 Hershey-Aktien. Die gehaltenen Hershey-Aktien wären am 21.09.2026 9’739.54 USD wert, da der Schlussstand 167.90 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2.60 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Hershey einen Börsenwert von 34.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch