S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hershey von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Hershey-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Hershey-Anteile bei 94.64 USD. Bei einem Hershey-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.057 Hershey-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173.72 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 28.09.2026 auf 164.41 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.72 Prozent erhöht.

Am Markt war Hershey jüngst 33.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch