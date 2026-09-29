Hershey Aktie 938631 / US4278661081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hershey von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hershey-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Hershey-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Hershey-Anteile bei 94.64 USD. Bei einem Hershey-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.057 Hershey-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173.72 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 28.09.2026 auf 164.41 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.72 Prozent erhöht.
Am Markt war Hershey jüngst 33.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!