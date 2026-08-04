Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hershey von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Hershey eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Hershey-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110.72 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 9.032 Hershey-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hershey-Aktie auf 177.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’604.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.47 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Hershey zuletzt 35.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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