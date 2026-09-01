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Hershey Aktie 938631 / US4278661081

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Rentable Hershey-Anlage? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hershey-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Hershey-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Hershey
143.92 CHF 0.87%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hershey-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hershey-Anteile bei 99.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100.462 Hershey-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (176.21 USD), wäre die Investition nun 17’702.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77.02 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hershey belief sich zuletzt auf 35.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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