Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.09.2025 wurde das Healthpeak Properties-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Healthpeak Properties-Papier bei 18.00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investierten, hätten nun 5.556 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 116.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.03 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 116.83 USD, was einer positiven Performance von 16.83 Prozent entspricht.
Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 14.48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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