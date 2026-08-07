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Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030

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Frühe Investition 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Healthpeak Properties
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Am 07.08.2025 wurde das Healthpeak Properties-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Healthpeak Properties-Papier bei 16.96 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investierten, hätten nun 589.623 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 12’441.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.10 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’441.04 USD, was einer positiven Performance von 24.41 Prozent entspricht.

Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 15.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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