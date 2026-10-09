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Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030

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Frühe Investition 09.10.2026 16:02:34

S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Healthpeak Properties-Aktien gewesen.

Healthpeak Properties
16.82 EUR 1.55%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Healthpeak Properties-Aktie statt. Zum Handelsende standen Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag bei 17.54 USD. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 570.125 Healthpeak Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 18.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’558.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich jüngst auf 12.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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