S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der HCA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 248.27 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die HCA-Aktie investierten, hätten nun 4.028 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 510.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’057.03 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’057.03 USD, was einer positiven Performance von 105.70 Prozent entspricht.

HCA war somit zuletzt am Markt 96.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch