S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden HCA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 245.98 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.654 HCA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’348.56 USD, da sich der Wert eines HCA-Papiers am 30.09.2026 auf 426.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73.49 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete HCA eine Marktkapitalisierung von 93.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch