Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hasbro von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 30.09.2021 wurde die Hasbro-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hasbro-Papier an diesem Tag 89.22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112.082 Hasbro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’892.40 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Papiers am 29.09.2026 auf 88.26 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’892.40 USD entspricht einer negativen Performance von 1.08 Prozent.
Der Börsenwert von Hasbro belief sich jüngst auf 12.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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