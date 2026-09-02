S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hasbro von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hasbro-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 98.94 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.107 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 941.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.20 USD belief. Mit einer Performance von -5.80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Hasbro einen Börsenwert von 13.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch